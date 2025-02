Nordische Ski-WM: Kombinierer mit Gier auf Gold

Gerade einmal 19 Jahre ist Nathalie Armbruster alt – und doch ist sie die erfolgreichste Kombiniererin in der Geschichte des DSV. Als erste deutsche Athletin konnte sie Anfang Februar einen Weltcup-Sieg holen. Es sollte erst der Anfang sein. Am folgenden Tag gewann sie das Seefeld Triple. Ein historischer Moment nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Sport. Es war das erste Mal, dass die Kombiniererinnen zum Triple-Wettkampf antraten.

Armbruster: "Wunderbar, wenn es mit einer Medaille klappt"

Die angehende Abiturientin legte am darauffolgenden Wochenende sogar noch einmal nach, als sie bei der WM-Generalprobe in Estland ihren dritten Weltcup-Sieg errang und nun als Weltcup-Führende zur nordischen Ski-WM reist. Sie spüre "den Druck", sagt die Schwarzwälderin, die lieber nicht von Gold spricht: "Es wäre ganz wunderbar, wenn es mit einer Medaille klappt."

Armbruster holte schon vor zwei Jahren Silber, damals war sie 17. Seither ist viel passiert. Fast jedes Wochenende reist sie zu Weltcups in ganz Europa, kämpft lautstark um die olympische Zukunft ihrer Sportart und Schule ist ja auch noch. "Man vergisst oft, dass sie noch so jung ist", sagt Teamkollegin Jenny Nowak, die ebenfalls auf eine Medaille hofft. Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin errang bei der Generalprobe in Estland, beim Massenstart, den dritten Platz.

Geigers Traum vom WM-Gold

Deutlich erfahrener als Armbruster ist Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf). Auch dem 27-Jährigen war in Seefeld Historisches gelungen, als er sich beim Seefeld Triple gegen den langjährigen Dominator Jarl Magnus Riiber durchsetzte und bei dem prestigeträchtigen Wettkampf den ersten DSV-Sieg seit Eric Frenzel (2017) feierte.

Geiger befindet sich in bestechender Form. Der Olympiasieger von 2022 gewann in dieser Saison sechs Weltcup-Wettkämpfe und könnte Riiber den Sieg im Gesamtweltcup streitig machen. Doch nun soll es mit der ersten Einzel-Medaille bei einer WM klappen und diese soll möglichst gleich eine goldene sein. Geiger hat bislang im Team und Mixed viermal WM-Silber geholt.

Schmid und Rydzek ebenfalls mit Medaillenchancen

Neben Riiber gehört Teamkollege Julian Schmid (SC Oberstdorf) zu seinen ärgsten Konkurrenten um Gold. Auch Schmid befindet sich in exzellenter Form, zeigt über die gesamte Saison konstant starke Leistungen und liegt mit sechs Weltcuppodesten derzeit in der Gesamtwertung auf Rang drei.

Um Johannes Rydzek ist in den letzten Jahren ruhiger geworden. Unvergesslich sind seine Errungenschaften bei der WM 2017 in Lahti und bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Er gewann viermal Gold und wurde Olympiasieger im Einzel und im Team. Die ganz großen Erfolge liegen etwas zurück. Doch eine Medaille ist dem Oberstdorfer bei der WM durchaus zuzutrauen. In dieser Saison gelang Rydzek beim Weltcup-Auftakt in Ruka sein erster Weltcup-Sieg seit 2019 .

Beste Voraussetzungen also für eine erfolgreiche WM des deutschen Teams. Sowohl im Einzel als auch in den Staffeln ist die Jagd nach Edelmetall so vielversprechend wie seit langer Zeit nicht mehr.