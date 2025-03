Talentschmiede Oberstdorf jubelt über WM-Gold: "Einfach geil!"

Talentschmiede Oberstdorf

Noch besonderer wurde der Triumph dadurch, dass alle vier für denselben Verein starten: "Dass heute vier Athleten vom SC Oberstdorf quasi aus drei Sportler-Generationen am Start sind, ist Resultat der guten Arbeit, die wir da leisten", hatte Rydzek vor dem Team-Wettbewerb erklärt. Im Nachhinein überwog das Glück: "Ich bin so dankbar, mit dem Team aus Oberstdorf heute ganz oben stehen zu dürfen", so der 33-Jährige.

Julian Schmid nutzte die Gelegenheit, um sich bei ihrem Jugendtrainer zu bedanken: "Schöne Grüße an Thomas Müller, unseren Schüler- und Jugendtrainer. Er hat uns alle vier trainiert. In diesem Sinn: Viele Grüße nach Oberstdorf." Müller holte 1985 und 1987 selbst zweimal WM-Gold im Team und ist heute Stützpunkttrainer der Nordischen Kombination am Skiinternat Oberstdorf.

Norwegische Siegserie gebrochen

Zuletzt hatte den WM-Teamwettbewerb dreimal in Folge Norwegen vor Deutschland und Österreich gewonnen. Die deutschen Männer siegten 2015 und 2017, beide Male schon mit Rydzek. In Trondheim wurde Jörgen Graabak wegen einer regelwidrigen Bindung im Skispringen disqualifiziert und Team Norge musste mit Platz fünf in die Loipe starten. Jarl Magnus Riiber schaffte es im Dreikampf mit Japan und Finnland immerhin noch auf Rang drei und sicherte Bronze.