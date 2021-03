Nordische Ski-WM: Johaug verteidigt Titel über 10 Kilometer

An der Titelverteidigerin ging über die 10 Kilometer kein Weg vorbei. Die 32-Jährige Norwegerin ist über die längeren Distanzen kaum zu schlagen, auch bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf lief Johaug in 23:09,8 Minuten ungefährdet zu ihrer insgesamt zwölften Goldmedaille bei Weltmeisterschaften. Die Silbermedaille holte sich wenig überraschend die Schwedin Frida Karlsson (+54,2 Sek.) vor ihrer Teamkollegin Ebba Andersson (+1:06,9 Min.).

Carl in den Top 15 beste DSV-Athletin

Ohne Deutschlands beste Langläuferin waren die Chancen auf einen unerwarteten Coup über die 10-Kilometer-Distanz nur minimal. Die 24-Jährige Katharina Hennig präsentierte sich zum Start der Titelkämpfe außer Form und wurde für das erste Rennen der zweiten WM-Woche nicht nominiert.

Viktoria Carl lief als beste Deutsche mit einem Rückstand von 1:54,5 Minuten auf Platz 14 und kann mit dem Ergebnis mit Blick auf die Saison sogar zufrieden sein. Pia Fink wurde 20. Lisa Lohmann beendete das Rennen als 38., Antonia Fräbel wurde 45.,