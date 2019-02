Bayern-Power für die Nordische Ski-WM in Seefeld

Die Medaillenhoffnungen der bayerischen Starter sind groß, allen voran die Skispringer wollen um Medaillen kämpfen. Karl Geiger (Oberstdorf) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) haben zuletzt beim Weltcup in Willingen mit Platz eins und zwei eine starke Form gezeigt. Bei den Frauen will die Oberstdorferin Katharina Althaus nach ihrer Olympiamedaille auch eine WM-Medaille. In vier Springen gibt des für die Skispringer die Chance auf eine Medaille.

Podest in deutscher Hand?

Bei den Kombinierern kamen sich die deutschen Starter in der Vergangenheit öfter mal in die Quere. In Seefeld wollen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek (beide Oberstdorf) im Einzel- und im Teamwettbewerb auf das Podest stürmen - ohne sich gegenseitig umzurennen.

Nur die bayerischen Langläufer werden auch unter ihrem neuen Chefcoach Peter Schlickenrieder sicher nicht um WM-Edelmetall mitlaufen. Fünf Bayern gehören beim Saisonhöhepunkt zum Team, das in der Loipe aber alles geben wird.

Wintersportzentrum Seefeld

Erwartet werden auch viele deutsche Wintersportfans, denn das österreichische Seefeld liegt nur zehn Kilometer hinter dem Grenzübergang Mittenwald-Scharnitz. Für die 21 Wettbewerbe werden mehr als 200.000 Besucher innerhalb der zwei Wochen dauernden WM erwartet.