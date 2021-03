Nordische Ski-WM: Deutsches Skisprung-Quintett souverän dabei

Eisenbichler landete in der Qualifikation nach 127,5 Metern (140,8 Punkte) und machte wie im Training einen starken Eindruck. Vor dem 29-Jährigen aus Siegsdorf zogen Ex-Weltmeister Stefan Kraft als Qualifikations-Sieger mit 127,0 Meter (143,5 Punkte) bei kürzerem Anlauf und der Norweger Johan Andre Forfang (133,5 Meter/142,2 Punkte) in die Medaillen-Entscheidung am Freitag (5.3.2021, 17.00 Uhr) ein.

Geiger mit Rückstand, Freund im Aufwind

Karl Geiger, bei den Titelkämpfen in seiner Heimat schon mit Gold im Mixed und Silber im Normalschanzen-Einzel dekoriert, hatte als Zwölfter mit 125,0 Meter (133,9 Punkte) etwas Rückstand auf die Spitze. 2019 hatte der 28-Jährige hinter Eisenbichler Großschanzen-Silber geholt. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) kam bei seinem ersten WM-Einsatz seit sechs Jahren mit einem soliden Sprung und 122,5 Meter (127,0 Punkte) auf Rang 19.

Paschke und Hamann unter den Top-30

Pius Paschke aus Kiefersfelden hatte noch deutlich Luft nach oben und belegte mit 120,5 Metern (121,6) Platz 22. Schlechtester der fünf Deutschen war WM-Debütant Martin Hamann (Aue), der sich wie Freund am Mittwoch in der teaminternen Ausscheidung gegen Constantin Schmid (Oberaudorf) durchgesetzt hatte, als 27. mit 119,5 Metern.

Topfavorit Granerud wegen Corona nicht dabei

Da Eisenbichler als Titelverteidiger ein persönliches Startrecht hat, durfte Bundestrainer Stefan Horngacher vier weitere Springer nominieren. Der Topfavorit Halvor Egner Granerud aus Norwegen fällt für den Wettbewerb nach einem positiven Corona-Test aus.