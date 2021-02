23.02.2021, 08:37 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Nordische Ski-WM - das deutsche Team im Formcheck

Ab Donnerstag werden bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf Medaillen vergeben. Konnen die deutschen Starterinnen und Starter so glänzen wie in Seefeld 2019? Da gab's sechs Gold- und drei Silbermedaillen. Der Formcheck vor der Heim-WM.