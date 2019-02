Nordische Ski-WM in Seefeld eröffnet

Der Oberstdorfer Rydzek gewann bei der WM vor zwei Jahren in Lahti gleich vier WM-Titel. Als Star-Gast der sportlich, feierlichen Zeremonie trat der Geiger David Garrett auf und sorgte bei den rund 700 Zuschauern für Begeisterung.

Der Kampf um die Medaillen beginnt am Donnerstag mit dem Langlauf. Im Sprint werden ab 14.30 Uhr die ersten Weltmeister gekürt. Für den Deutschen Skiverband gehen insgesamt sechs Sportler bei den ersten beiden Entscheidungen ins Rennen. Sandra Ringwald, Victoria Carl, Sophie Krehl und Laura Gimmler starten beim Frauen-Sprint, bei den Männern treten Sebastian Eisenlauer und Janosch Brugger an.

Wettkämpfe in Seefeld und Innsbruck

Außerdem absolvieren die Kombinierer in Innsbruck ihr letztes Sprungtraining vor dem Wettbewerb am Freitag, die Skispringer das letzte vor der Qualifikation. Bis zum 3. März werden im Skispringen, Skilanglauf und in der Kombination 22 Titel vergeben. Austragungsort ist neben Seefeld die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, am dortigen Bergisel gehen die Sprung- und Kombinations-Wettbewerbe von der Großschanze über die Bühne. Erstmals ausgetragen wird der Teamwettbewerb bei den Skisprung-Frauen.