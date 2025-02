20.02.2025, 15:16 Uhr Bildbeitrag

Nordische Ski WM 2025 in Trondheim: Zeitplan und Favoriten

In Trondheim finden vom 26.02. bis zum 09.03.2025 die Nordischen Skiweltmeisterschaften statt. In 27 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Was neu ist - und wie die Chancen des deutschen Aufgebots in den verschiedenen Wettbewerben sind.

Von Karoline Kipper