Nordische Kombiniererinnen nicht zu Olympia 2026 zugelassen

Enttäuschung für die Nordischen Kombiniererinnen: Sie dürfen auch 2026 nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Grund dafür ist laut IOC, dass die Frauen bisher nur eine Weltmeisterschaft mit Teilnehmerinnen aus nur zehn verschiedenen Ländern gehabt hätten.

Die Disziplin ist den Verantwortlichen noch zu jung und es fehlen vor allem internationale Athletinnen. Für eine Aufnahme ins Programm 2030 wolle man eine «deutlich positive Entwicklung» sehen, sagte IOC-Mitglied Karl Stoss. Für die Kombiniererinnen ist es bereits der zweite Rückschlag nach der Nicht-Zulassung für Olympia in Peking 2022.

Auswirkungen auch für die Männer

Die Männer dürfen 2026 trotzdem an den Winterspielen teilnehmen, da sie sich bereits in der Vorbereitung auf diese befinden. Doch auch die Zukunft der nordischen Königsdisziplin bei den Männern darf als bedroht angesehen werden.

"Das ausschlaggebende Argument für den Verbleib der Nordischen Kombination im olympischen Programm für Mailand/Cortina 2026 war die Situation der männlichen Athleten, für die die Olympischen Spiele nur noch dreieinhalb Jahre entfernt sind und die sich bereits seit vielen Jahren auf diese Spiele vorbereiten." - Karl Stoss (IOC)

Wie geht es weiter?

Damit die Nordische Kombination auch 2030 bei den Olympischen Winterspielen dabei sein kann, müsse sich die Sportart vor allem bei den Frauen, aber auch bei den Männern, weiterentwickeln. Bemängelt wurde unter anderen, dass die insgesamt 27 Medaillen bei den letzten drei Winterspielen in der Nordischen Kombination nur an Sportler aus vier Nationen gingen. Auch das Zuschauerinteresse sei gering. Stoss sprach eindeutig von einem "Signal auch an die Männer für die Zukunft."

Mögliches Olympia-Aus ab 2030

Bei Olympia gilt inzwischen der Grundsatz der Gleichberechtigung, sodass die Wettbewerbe aller Disziplinen für Männer und Frauen ausgetragen werden. Sollten die Frauen für die Winterspiele 2030 wieder nicht zugelassen werden, droht der gesamten Sportart das Aus. Nicht nur bei Olympia, sondern auch generell, denn ohne die Teilnahme an den Spielen und die damit verbundene Medienpräsenz, werden die Athleten für Sponsoren unattraktiver. Der Oberstdorfer Kombinierer Julian Schmid befürchtet zudem, dass ohne Olympia auch die Sportförderung durch die Bundeswehr oder den Zoll wegfallen könnte.