Nordische Kombinierer mit Dreifacherfolg in Ruka

Angeführt von Überraschungssieger Terence Weber (Geyer) haben die deutschen Nordischen Kombinierer beim Weltcup im finnischen Ruka einen Dreifacherfolg gefeiert. Weber gewann vor seinen beiden Teamkollegen Eric Frenzel (Flossenbürg) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf), die beim finalen Anstieg nicht mehr mithalten konnten.

Zu den Ergebnissen: Nordische Kombination Ruka

Jarl Magnus Riiber disqualifiziert

Das Trio profitierte auch von einer Zwangspause von Jarl Magnus Riiber. Der Norweger, der den Weltcup in den vergangenen Wintern dominiert hat, wurde wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs in der Qualifikation am Morgen disqualifiziert.

Erster Weltcupsieg für Weber

Für Weber ist es der erste Weltcupsieg überhaupt. Durch den Triumph übernahm er auch die Führung im Gesamtweltcup. Julian Schmid als 5. und Manuel Faißt auf Rang 13 rundeten ein hervorragendes deutsches Mannschaftsergebnis ab.

Einen deutschen Dreifacherfolg hatte es zuletzt im Februar 2021 (Geiger, Fabian Rießle, Frenzel) und davor im März 2017 gegeben.