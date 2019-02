Ein starkes Springen, ein ebenso starker Auftritt in der Loipe: Das deutsche Duo Frenzel/Rießle dominierte den Teamsprint und setzte sich am Ende mit einem Vorsprung von 8,2 Sekunden souverän vor Norwegen und Österreich (+ 9,2) durch. Damit feiert die deutsche Kombinierer-Mannschaft den zweiten Gold-Triumph bei der Ski-WM in Seefeld. "Unsere Taktik ist perfekt aufgegangen. Ich bin tief bewegt, dass wir wieder eine Goldmedaille gewonnen haben", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Am Samstag waren die Skispringer mit Markus Eisenbichler (Gold) und Karl Geiger (Silber) ebenfalls erfolgreich.

Überraschend starkes Springen

Nach dem Springen am Bergisel in Innsbruck lag das DSV-Duo bereits überraschend in Führung. Sowohl Einzel-Weltmeister Frenzel (130 Meter) als auch Rießle (128 Meter) bejubelten ihre Sprünge im Auslauf der Schanze. Schon vor zwei Jahren hatte das Duo Frenzel und Johannes Rydzek im finnischen Lahti den WM-Titel erobert. Der sechsmalige Weltmeister und Oberstdorfer Rydzek wurde diesmal für den Teamsprint nicht berücksichtigt, nachdem er im Einzel am Freitag als Neunter hinter Weltmeister Frenzel und dem siebtplatzierten Rießle gelandet war.