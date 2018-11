Nordische Kombination: Weinbuch vor WM-Winter zuversichtlich

Rydzek, Frenzel, Rießle, Geiger: Alle können aufs Treppchen

Johannes Rydzek, der Vierfach-Weltmeister von 2017, ist immer noch motiviert - die nötige Kondition für seinen kraftintensiven Laufstil hat sich der Oberstdorfer beim Radfahren im Allgäu auf der "berüchtigten Lechtalrunde" geholt.

Auch Eric Frenzel will es wieder wissen. Für ihn ist der WM- Austragungsort Seefeld Ansporn genug. In Tirol nämlich ist 29-jährige Familienvater immer gut unterwegs. Die Nummer drei im Team kommt aus dem Schwarzwald: Fabian Rießle geht als Deutscher Meister in den Winter. Und Vinzenz Geiger hat nicht nur in Korea gezeigt, dass er für jede Platzierung auf dem Stockerl infrage kommt.

Der Bundestrainer sieht der neuen Saison mit großer Zuversicht entgegen, zumal die WM in Seefeld einen großen Vorteil für seine Männer hat: "Ich glaube, dass es eine ganz besondere WM wird, zu der auch viele Deutsche kommen werden. Fast wie bei einer Heim-WM."

Am 22. Februar 2019 gilt es. Dann müssen Rydzek und Co auf der Schanze am Bergisel das erste Mal über den Bakken.