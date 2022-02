Kombinierer Geiger: Allgäuer rechtzeitig in Form für Olympia

Plötzlich steht Vinzenz Geiger wieder im Fokus. Nach der Corona-Infektion seiner Teamkollegen Eric Frenzel und Terence Weber, ist er eine der Hoffnungen für die Nordischen Kombinierer. Doch das liegt auch daran, dass Geiger pünktlich zu den Olympischen Spielen in Form gekommen ist: Am letzten Wochenende vor Beginn der Winterspiele holte sich Vinzenz Geiger den Einzelsieg beim Weltcup in Seefeld. Beim Triple-Wettkampf in Tirol zeigte der 24-Jährige, der 2018 in Pyeongchang olympisches Gold mit dem Team gewann, dass rechtzeitig zu den Olympischen Spielen mit ihm zu rechnen ist.

Eine olympische und zwei WM-Medaillen (jeweils Silber) mit dem Team hat der Cousin von Skispringer Karl Geiger schon gewonnen. In Peking kann nun auch eine Einzelmedaille dazukommen. Natürlich heißt der Topfavorit am Mittwoch Johannes Lamparter (Österreich), da mit Jarl Magnus Riiber ein weiterer Top-Athlet wegen einer Coronavirus-Infektion ausfällt.