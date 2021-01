Nordische Kombination: Photofinish entscheidet zugunsten Riibers

Nach dem Sieg im Teamsprint von Eric Frenzel und Fabian Rießle am Samstag beendeten die Nordischen Kombinierer ihr Weltcup-Wochenende in den Dolomiten am Sonntag mit einem Einzel-Wettkampf. Der Norweger Jarl Magnus Riiber überquerte mit nur 0,1 Sekunden Vorsprung die Ziellinie vor Olympiasieger Eric Frenzel und Vinzenz Geiger. Für Gelb-Träger Riiber war es bereits der vierte Sieg in diesem Winter.

Frenzel, der trotz des knapp verfehlten Sieges zufrieden die Faust nach oben streckte, steht zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest. "Ich bin überglücklich, dass es zum Schluss so gut funktioniert hat", kommentierte der 32-Jährige nach dem Rennen.