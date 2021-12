Nordische Kombination: Oberstdorfer Geiger Zweiter in der Ramsau

Diskussionen um Riibers Skisprung-Landung

Sieger Riiber ist weiter in einer eigenen Liga unterwegs. Von sieben Einzelrennen in dieser Saison hat er sechs gewonnen. Beim Einzigen, dass er nicht gewann, war er disqualifiziert worden. Allerdings hatte Riiber in der Ramsau auch Glück.

Beim Skispringen hatte er nach seinem Sprung bei der Landung gewackelt und in den Schnee gegriffen. Den eigentlich dafür fälligen Punktabzug bekam Riiber nicht, was ihm vor dem abschließenden Langlauf zusätzliche 20 Sekunden Vorsprung bescherte. Mit 48 Sekunden zu seinen Verfolgern war Riiber in die Loipe gegangen, am Ende rettete er 28 ins Ziel.