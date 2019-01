Nordische Kombination: Geiger siegt vor Rydzek

Vinzenz Geiger riss die Arme nach oben: Nach 26:34 Minuten kam er ins Ziel und feierte den ersten Einzelsieg seiner Karriere. Kurz zuvor hatte er sich am entscheidenden Anstieg von Johannes Rydzek abgesetzt, der Zweiter (+7,6 Sekunden) wurde. Das Duo aus Oberstdorf war in der Loipe zunächst in einer Vierergruppe unterwegs, distanzierte sich dann aber mit einem starken Antritt nach etwa sechs Kilometern. Rang drei belegte in Abwesenheit des im Gesamtweltcup führenden Norwegers Jarl Magnus Riiber der Japaner Akito Watabe (+40,6 Sekunden), Eric Frenzel (+1:18,20 Minuten) wurde Fünfter.