Nordische Kombination: Frenzel verpasst Medaille

Neben dem Norweger lief der Finne Ilkka Herola zu Silber. Riibers Teamkollege Jens Luraas Oftebro holte sich Bronze.

Frenzel schrammt am Podest vorbei

Nach dem Springen von der Normalschanze am Vormittag hatten sich im Team des Deutschen Skiverbands (DSV) Eric Frenzel und Fabian Rießle in die beste Ausgangs-Position gebracht. Auf den Plätzen acht und neun lagen sie nur aufholbare 40 Sekunden hinter dem führenden Japaner Ryota Yamamoto. Zudem hatte das Duo Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber (NOR) und Mitfavorit Akito Watabe (JPN) in Sichtweite. Riiber lag nur 18, Watabe 20 Sekunden vor Frenzel.

Das deutsche Duo machte Dampf, um die Lücke zur Führungsgruppe mit Johannes Lamparter, Watabe Riiber und Yamamoto zu schließen. Zur Halbzeit war der Rückstand für Frenzel auf 7,5 und 8 Sekunden für Rießle geschmolzen. Yamamoto war dagegen aus dem Medaillenrennen.

Nur wenig später konnten die Verfolger um Frenzel und Rießle die Top-Gruppe einfangen. In einer taktischen letzten Runde wurde das Rennen entschieden. Herola, Riiber und Oftebro zogen das Tempo an, Frenzel und Rießle kämpften, doch die Aufholjagd hatte zuviel Kraft gekostet. Fünf Sekunden fehlten Frenzel am Ende auf eine WM-Medaille. "Es waren die Körner, die am Ende gefehlt haben", sagte Frenzel. Rießle wurde Sechster.