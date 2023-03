Herzschlagfinale: Deutsche Kombinierer holen Staffel-Silber

Die deutsche Männer-Staffel um die beiden Oberstdorfer Julian Schmid, Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek sowie Erik Frenzel hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica Silber in der Nordischen Kombination geholt. Über die 4x5 Kilometer landete das deutsche Team am Ende neun Sekunden hinter Norwegen und vor Österreich (+9,3).

Dritte nach dem Springen

Dabei lag das deutsche Team nach dem Springen auf Bronzekurs hinter Norwegen und Österreich. Der Wahl-Oberpfälzer Erik Frenzel holte mit einer überragenden Laufleistung 23 Sekunden auf und übergab am Ende seiner zwei Runden als Erster an Vinzenz Geiger. Der Olympiasieger musste die Führung zwar wieder abgeben, doch Johannes Rydzek gelang es, den Goldrang wieder zurückzuerobern.

Spannendes Schlussfinish

Und somit lag nun alles an Schlussläufer Julian Schmid, der im Einzel bereits WM-Silber geholt hatte. Schmid rutschte zunächst ab auf Rang drei hinter den im Gesamtweltcup führenden Österreicher Johannes Lamparter und Jarl Magnus Riiber aus Norwegen. In der Schlussrunde gab es zahlreiche Positionswechsel in diesem Trio, das die Medaillen unter sich ausmachte. Am Ende zog Riiber aber davon und verwies Schmid auf den Silber-Rang.

Bundestrainer Weinbuch legt Protest ein

Bundestrainer Herrmann Weinbuch war mit der Silbermedaille zufrieden, doch die letzten 400 Meter in der Schlussrunde hätten ihm nicht gefallen, sagte er nach Rennende am ARD-Sportschau-Mikrofon. Weinbuch sah eine Unsportlichkeit von Riiber gegenüber Schmid. "Der Julian ist da eigentlich schon innen vorbei und der Riiber fährt ihm dann klar vorne über die Ski", ärgerte sich der Bundestrainer und kündigte an: "Dementsprechend werden wir Protest einlegen."