Nördlinger Basketballerinnen scheitern im Pokal an Osnabrück

Nördlinger Basketballerinnen auf dem Weg zum Spitzenteam

Die Basketballerinnen der Eigner Angels aus Nördlingen sind nach dem Abstieg Wasserburgs das letzte Bayerische Team in der Frauen-Bundesliga. In dieser Spielzeit läuft es richtig gut. Aktuell belegen die Schwaben Platz vier in der Liga und sind auf dem Weg zu einem Spitzenteam. Da ändert auch die Niederlage gegen Osnabrück nichts. Und die Chance, es besser zu machen, bietet sich den Angels bereits am Sonntag. Dann empfängt die Mannschaft in der eigenen Halle Keltern.