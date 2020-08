Noch nie war Barcelona so abhängig von Lionel Messi

Neben Messi überzeugt nur Suárez

Zumindest der Uruguayer Luis Suárez ist neben Messi noch ein "Mr. Zuverlässig" in einer launischen Barcelona-Mannschaft. Suarez und Messi erzielten in der vergangenen Saison fast die Hälfte – 41 von 86 – aller Saisontore, Messi traf 25 mal. In der Champions League sorgte das Duo für sieben der bisher zwölf "Barca"-Treffer.

Wer zieht am Freitagabend also ins Halbfinale der Champions League ein? Die Bayern sollten auch ein Auge auf Luis Suárez haben. Aber der entscheidende Spieler, den es auszuschalten gilt, ist einmal mehr Lionel Messi, in der aktuellen Saison mehr denn je Alleinunterhalter im Barcelona-Spiel.