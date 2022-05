Noch 100 Tage bis zu den European Championships

Vom 11. bis zum 21. August wird München zur Sporthauptstadt Europas. Ein halbes Jahrhundert nach den Olympischen Spielen wird der Olympiapark wieder zum Schauplatz von Spitzensport. "Von uns war es immer das Ziel, dass wir 50 Jahre nach Olympia hier wieder ein internationales Sportevent reinholen", sagt Marion Schöne, die Chefin des Münchner Olympiaparks, und fügt an: "Dass es so ein schönes ist, hatten wir uns gar nicht erträumt."

An elf Wettkampftagen suchen neun Disziplinen ihre Europameisterinnen und -meister. Leichtathletik, Radsport, Turnen werden ebenso zu sehen sein wie Rudern, Kanu, Klettern, Tischtennis, Beachvolleyball und Triathlon.

Gegenentwurf zum Sport-Gigantismus?

Nach den ausufernden Sportgroßveranstaltungen in Peking, Sotchi und Katar wirken die European Championships wie ein krasser Gegenentwurf. Die Sportstätten sind vorhanden, nichts muss neu gebaut werden: Die Ruderregatta in Oberschleißheim, die Rudi-Sedlmayr-Halle, das Olympiastadion: Den alten Wettkampfstätten wird neues Leben eingehaucht. "Wir müssen keine Natur und Umwelt an. Das ist ein wichtiges Signal, weil wir Sport im Einklang mit unserer Umwelt erleben wollen", sagt Bayerns Sport- und Innenminister Joachim Herrmann.

Und so kann es zu ganz besonderen Geschichten kommen: Ruder Welt- und Europameister Oliver Zeidler kann auf derselben Strecke Europameister werden, auf dem sein Großvater Hans-Johann Färber 1972 Olympia-Gold im Vierer mit Steuermann geholt hat. "Das ist natürlich schön, um die Familiengeschichte fortzuschreiben", sagte der Dachauer.