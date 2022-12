Nikolaus-Aktion: Letzte Startplätze für Challenge Roth Triathlon

"Last Chance": Es sind die allerletzten Plätze für Triathlon-Einzelstarter, die noch zur Verfügung stehen: Punkt 12.00 Uhr werden nochmals die Anmeldelisten für den Challenge Roth im kommenden Jahr eröffnet. Bei der Nikolaus-Aktion werden laut der Veranstalter die letzten 300 Startplätze für den Langdistanz-Wettbewerb am 25. Juni 2023 vergeben – so viele wie nie zuvor.

Spenden für einen guten Zweck

Interessenten sollten schnell und pünktlich online sein, rät das Team Challenge. Die Startplätze seien immer sehr schnell vergeben. Auch die Staffel-Plätze seien schon alle besetzt. Pro Anmeldung für den Langdistanztriathlon gehen 50 Euro an einen guten Zweck. In diesem Jahr unterstützt das Team Challenge ein Kinderkrankenhaus in der Ukraine, heißt es in einer Pressemitteilung.

Medizinische Hilfe für ukrainisches Kinderkrankenhaus

Mit den Spendengeldern soll ein mobiles Ultraschallgerät besorgt werden. "Die Anschaffung läuft über die Ukrainehilfe von Eric Juergensen", teilt das Team Challenge mit. Juergensen wohne seit 15 Jahren in Roth und habe seit Ausbruch des Krieges medizinisches Material im Wert von mehr als einer Million Euro im eigenen Fahrzeug direkt an ukrainische Krankenhäuser geliefert. Dieses Engagement wolle das Team Challenge unterstützen.

Beim Challenge Roth gehen am 25. Juni rund 3.200 Einzelstarter und 650 Staffeln an den Start. Bei dem Langdistanztriathlon müssen die Athletinnen und Athleten 3,8 Kilometer im Main-Donau-Kanal schwimmen, 180 Kilometer auf dem Zwei-Runden-Radkurs durch den Landkreis Roth fahren und abschließend die Marathonstrecke von 42,2 Kilometern laufen.

Seit 1984 gehört der Triathlon in Roth zu den großen Wettkampf-Ereignissen in Europa. 2022 ist das Rennen zum elften Mal von den Leserinnen und Lesern eines Fachmagazins zum beliebtesten Langdistanzrennen des Jahres gewählt worden.