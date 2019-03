Niko Kovac vor Liverpool: "Es wird kein 0:0 geben"

Der FC Bayern will am Mittwoch (21.00 Uhr, Livestream auf B5 aktuell) im Duell mit dem FC Liverpool die nächste Runde in der europäischen Fußball-Königsklasse erreichen. Das Ziel ist klar und dafür muss nicht nur die Offensive liefern. "Ich glaube, dass es morgen kein 0:0 geben wird", sagte Kovac vor dem Spiel in der Münchner Arena.

Kovac: "Nicht 'Holla, die Waldfee' nach vorne marschieren"

Deshalb betonte der Bayern-Coach die Marschrichtung: "Wir müssen sowieso gewinnen", ob Liverpool ein Tor schießt oder nicht. Er setzt dabei auch auf Altstar Franck Ribéry. Der sei ein Spieler, "den man in so einem Spiel braucht", sagte Kovac: "Er kann mit seinem Können dem Spiel einen Stempel aufsetzten."

Aber "man muss eine Balance finden", erklärte Kovac mit Blick auf die Defensive, und "nicht 'Holla, die Waldfee' nach vorne marschieren und vielleicht ins Verderben." Der FC Liverpool sei immerhin die stärkste Mannschaft im Umschaltspiel. "Es ist ein schmaler Grad, ich hoffe, dass wir es morgen besser hinkriegen als noch im Hinspiel", so Kovac.

"Es ist morgen die Crème de la Crème des Weltfußballs." FC-Bayern-Trainer Niko Kovac

Auch Kapitän Manuel Neuer denkt, dass es ein offensiveres Spiel geben wird. "Ich gehe davon aus, dass Liverpool uns attackieren wird. "Es ist ein Finale", sagt Neuer: "Die Allianz Arena wird brennen."