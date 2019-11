Niko Kovac und der FC Bayern: fünf Missverständnisse

5 - Hinkende Vergleiche mit Trainer-Vorgängern

Zudem kommen auf jeden Bayerntrainer die immer wieder gleichen Probleme dazu: Vergleiche mit den Vorgängern. Dass Trainer-Ikone Pep Guardiola einst mit dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League 0:4 gegen Real Madrid unterging? Geschenkt, denn Guardiola bleibt dank verklärter Erinnerung der Coach, der den Münchner das schöne Spiel näher brachte.

Dass sich die Münchner in der vergangenen Champions-League-Saison nur knapp dem späteren Sieger FC Liverpool beugen mussten? Zu mutlos, zu zögernd - so die Meinung, vor allem zum 1:3 zu Hause in der Arena. Zudem war es erst das Achtelfinale. So früh war der FC Bayern seit acht Jahren nicht mehr aus der Champions League ausgeschieden. Nach dem 0:0 im Hinspiel an der Anfield Road hatte Rummenige noch das "tolle, emotionale" Spiel gelobt und Trainer Kovac gratuliert.

Ein Dilemma, mit dem sich jeder neue Trainer beim FC Bayern auseinandersetzen muss. Der Klub schwelgt in Erinnerungen an Trainer-Legenden wie Udo Lattek, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola. Dass auch die ihre schwachen Phasen hatten - die ihnen der Klub zugestanden hat - wird gerne vergessen.