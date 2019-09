Niklas Süle - der Bayern-Recke auf dem Weg zum DFB-Abwehrboss

"Ich kann mich mit Sicherheit in vielen Dingen weiterentwickeln - und das muss ich auch", sagte Süle vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Hamburg gegen die Niederlande (Freitag, 20.45 Uhr). Süle, der beim FC Bayern München schon auf dem besten Weg zum unumstrittenen Abwehrchef ist, soll auch in der Nationalmannschaft in den kommenden Jahren den Defensivleader geben.

Seine noch vorhandenen Defizite sieht er selbstkritisch. "In der Kommunikation neben dem Platz bin ich sehr stark, auf dem Platz fehlt mir das noch ein bisschen, um ein richtiger Abwehrchef zu werden", sagt er zu einer seiner größten Schwächen. Süle ist noch zu ruhig auf dem Feld. Noch hat er nicht die verbale Präsenz seiner Vorgänger Jérôme Boateng und Mats Hummels.

Doch seit die nicht mehr im Nationalteam berücksichtigt werden, ist Süle fast schon in der Pflicht, die großen Fußstapfen seiner Vorgänger - immerhin Weltmeister 2014 - auszufüllen. Das weiß auch der 24-Jährige, er sieht sich in der Pflicht, "der Mannschaft Stabilität zu geben." In den letzten sieben Länderspielen stand Süle stets die volle Zeit auf dem Platz.

Süle, ein Fan der Dreierkette

Vorzugsweise in einer Dreier- statt einer Viererkette. "Ich bin großer Fan der Dreierkette, weil wir damit sehr variabel im Aufbau sind und in der Defensive immer einen Mann mehr zum Verschieben haben. Damit kann man sehr kompakt sein", erklärt der Verteidiger. Und natürlich ist er der Mittelmann, der die Kette zusammenhält.

Beim 3:2 gegen die Niederlande im Hinspiel in Amsterdam wählte Bundestrainer Joachim Löw diese Variante mit Süle, Gladbachs Matthias Ginter und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. Weil Rüdiger nach einer Verletzung nicht dabei ist und auch Thilo Kehrer von Paris St. Germain angeschlagen fehlt, dürfte Leverkusens Jonathan Tah den Platz neben Süle und Ginter einnehmen.