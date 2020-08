Niklas Süle - als wäre er nie weg gewesen

Als der damals 21-jährige Niklas Süle 2017 zum FC Bayern kam, galt er vor allem als Investition in die Zukunft. Schneller als erwartet etablierte sich der Nationalspieler aber in der bayerischen Innenverteidigung. Auch neben dem Platz galt Süle schon immer als einer, der Klartext redet und sich nicht in die mittlerweile verbreitete Floskelwelt der Fußballprofis flüchtet.

Gegen den FC Chelsea feierte er im Achtelfinale der Champions League sein Comeback nach seiner Kreuzbandverletzung. Nach dem Spiel stand er am Reportermikrofon, es kam die obligatorische Frage, ob der FC Bayern in dieser Saison die Champions League gewinnen wird. Wo sich andere in lange Schachtelsätze flüchten, antwortete Süle knackig-kurz mit einem Wort: "Ja." Zuvor hatte er rund eine halbe Stunde gegrätscht, gekämpft, dirigiert, wie man es von Niklas Süle kennt.