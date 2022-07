Niemeiers Wimbledon-Traum vorbei - Tatjana Maria gewinnt

Die 22-jährige Jule Niemeier feiert beim Tennisklassiker in Wimbledon einen der bisher größten Erfolg ihrer Karriere - und hat trotzdem den ganz großen Coup verpasst. Die gebürtige Dortmunderin, die in Regensburg lebt und trainiert, verpasste das Halbfinale bei dem Grand-Slam-Turnier, bei dem sie in diesem Jahr zum ersten Mal am Start ist.

Tatjana Maria mit mehr Reserven

In einem rein deutschen Viertelfinale verlor Niemeier 6:4, 2:6, 5:7 gegen die 34-jährige Tatjana Maria, die in einem Grand-Slam-Turnier ebenfalls noch nie so weit gekommen war. Maria war am Ende eine Nuance glücklicher und konzentrierter. Im letzten Satz hatte Niemeier schon 4:2 geführt. Dann drehte Maria den Satz zum 5:4 und musste am Ende nur noch leichte Fehler ihrer Kontrahentin abwarten.