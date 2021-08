Niederpöring: Erfurter holen Titel bei Derny-Meisterschaft

Bahnradsport mit Tradition

Beim Derny-Rennen fahren ein Radrennfahrer und ein Derny-Fahrer als Zweier-Gespann. Dabei leistet das vornewegfahrende Derny Schrittmacherdienste. Das heißt: Der Radfahrer fährt möglichst nah hinter dem Derny in dessen Windschatten. Laut Bäuerlein erzeugt der Windschatten ab einer bestimmten Geschwindigkeit eine Sogwirkung auf den Radfahrer. So werden Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h erreicht. Entscheidend ist dabei unter anderem, dass Radfahrer und Derny-Fahrer als Gespann einen gemeinsamen Rhythmus finden. Der Derny-Fahrer arbeitet über eine Tretkurbel am Motorrad mit, um die Geschwindigkeit konstant zu halten. Benannt wurde der Sport nach dem Radrennfahrer Roger Derny, der das erste "Derny" im Jahr 1938 konstruierte. Dernys sind Fahrräder mit einem etwa fünf PS starken Hilfsmotor.

Teilnehmer begeistert von Isar-Stadion

Er komme seit 40 Jahren immer wieder gerne in das Isar-Radstadion nach Niederpöring, sagt Derny-Fahrer Bäuerlein. Viele der Schrittmacher und Radrennfahrer hätten das Stadion noch nicht gekannt und würden ebenfalls gerne wieder hier Rennen fahren. Auch wenn pandemiebedingt nur 150 Zuschauer zugelassen waren: Er rechne bei weiteren Rennen mit bis zu 500 Zuschauern - das Interesse sei da.

Das Radstadion in Niederpöring mit seinem 333 Meter langen Betonoval gibt es seit 1978. An Pfingsten werden hier regelmäßig Derny-Rennen veranstaltet. Bereits in den 1980er-Jahren fanden regelmäßig Radrennen mit Mannschaften aus aller Welt in Niederpöring statt. Derny-Rennen waren dabei fester Bestandteil.