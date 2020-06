Niederlechner sichert FC Augsburg "big points"

Vargas scheitert knapp - Mainz erhöht den Druck

Das erste Mal im gegnerischen Strafraum, und dann gleich ein Treffer - das kommt nicht sehr häufig vor. Niederlechner gelang dieses Kunststück nach Vorarbeit von Carlos Gruezo. Geschockt vom frühen Gegentreffer wirkten die Mainzer in der Folge wie gelähmt. Ruben Vargas hatte zunächst noch eine gute Schusschance (32.), sein Ball aus 16 Metern ging aber knapp am Mainzer Kasten vorbei. Erst gegen Ende der ersten Hälfte kamen die 05er zu ihren ersten Chancen.

Die beste hatte Jean-Philippe Mateta in der 39. Minute: Der Franzose umkurvte FCA-Keeper Andreas Luthe und brachte den Ball auch aufs Tor. Erst Philipp max rettete kurz vor der Linie und verhinderte so den Ausgleich. Fünf Minuten später legte Levin Öztunali dem früh für den verletzten Taiwo Awoniyi (schwere Gehirnerschütterung) eingewechselten Karim Oniswo auf. Dessen Schuss aus kurzer Distanz parierte der starke Luthe mit dem Fuß. In der Nachspielzeit war es dann erneut Mateta, der Luthe nach einer Ecke prüfte. Aber wieder nichts aus Sicht der Gastgeber.