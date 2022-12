Niederlande - Argentinien | 09.12., 20 Uhr | Livereportage

Der WM-Titel fehlt Lionel Messi noch. Argentiniens Nummer zehn hat ansonsten alles gewonnen, was es für einen Fußballer zu gewinnen gibt. In Argentinien hat er bei dieser WM sogar die "Legende" Diego Maradona überflügelt. Keiner kann bei dieser WM so viele WM-Spiele und so viele WM-Tore (neun) vorweisen wie der Supertechniker von Paris St. Germain.

Van Gaal hat WM-Titel im Visier

Noch drei Siege und er hätte es geschafft und die Albiceleste zum dritten WM-Titel nach 1978 und 1986 geführt. Doch auf der anderen Seite stehen an diesem Freitag (Anstoß: 20 Uhr) die Niederländer. Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal hat bisher überzeugt bei diesem Turnier und noch kein Spiel verloren. Der Bondscoach hat nicht weniger als den Titel als Ziel ausgerufen - es wäre der erste für den zweimaligen Vize-Weltmeister.