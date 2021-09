Niederlage bei Hertha BSC: Fürth bleibt Tabellenletzter

Es bleibt bei nur einem Punkt für Fürth: Dabei sah es lange nach einem weiteren Punktgewinn für die Franken aus. Doch die1:0 Führung konnte das Team von Stefan Leitl nicht ins Ziel bringen.

Fürth geht nach Foulelfmeter in Führung

"Defensiv stehen, das muss die Basis sein", sagte Leitl vor dem Spiel. Denn bislang mussten die Fürther acht Gegentreffer hinnehmen. Im Kellerduell gegen Hertha BSC beherzigte Fürth den Wunsch des Trainers allerdings nur 60 Minuten lang. Die Abwehrreihe der Franken stand gut und ließ kaum Chancen zu, wobei von Hertha BSC offensiv auch nicht allzu viel kam. Die dickste Möglichkeit hatten die Berliner in der 14. Minute durch Suat Serdar nach einer knappen Viertelstunde nach einer Einzelaktion.

Ansonsten zeigten sich beide Mannschaften lange unkreativ im letzten Drittel. Torchancen waren Mangelware. So fiel der erste Treffer der Partie auch nicht aus dem Spiel heraus: Einen Foulelfmeter verwandelte Branimir Hrgota in der 57. Minute sicher zur Fürther Führung.

Schneller Ausgleich und Eigentor zerstören Fürths Siegträume

Doch die Freude über das 1:0 dauerte nicht lange: Nur 87 Sekunden später gelang dem kurz zuvor eingewechselten Jurgen Ekkelenkamp der Ausgleichstreffer nach einer Ecke - die Zuordnung bei den Franken stimmte da überhaupt nicht.

Das Tor beflügelte die Hertha. Die Hausherren übernahmen das Kommando und waren die spielbestimmende Mannschaft. In der 79. Minute ging Berlin mit Hilfe der Fürther in Führung: Nach einer Ecke wollte Maximilian Bauer klären, verlängerte den Ball aber unglücklich ins eigene Netz. So fahren die Fürther, die lange hinten sicher standen, durch eigene Fehler mit leeren Händen nach Hause.