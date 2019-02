Niederländischer Eislauf-Marathon in Kärnten

Spezialausrüstung für den Eislauf-Marathon

Solch ein Eislauf-Marathon erfordert Einiges an Equipment: Rad-Helm und Schoner für Ellbogen und Knie, außerdem warme Bekleidung, da die Temperaturen auf dem Eis meist deutlich unter null Grad liegen. Eine große Erleichterung für Anfänger ist das System der Free Skates: das sind lange Eislauf-Kufen, auf denen eine Langlaufbindung montiert ist, so dass sie ganz einfach an Langlaufschuhe geklickt werden können. Dies hat den Vorteil, dass der Läufer sehr fest und stabil auf der Kufe steht, währen die Eisschnelllauf-Schuhe der Profis sehr viel Koordination und Übung erfordern.

Eislaufparadies auch für Freizeitsportler

Am Weissensee können Besucher übrigens jederzeit in den Wintermonaten Eislaufen. Der See wird zwischen Dezember und Februar präpariert und Free Skates gibt es in den örtlichen Sportgeschäften zu leihen.