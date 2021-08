Niederbayerische Athleten treten bei Paralympics in Tokio an

Unter den Athletinnen und Athleten, die bei den Paralympics in Tokio an den Start gehen, sind auch zwei Niederbayern: Der gebürtige Zwieseler Thomas Schmidberger wird in Tokio im Tischtennis antreten, bei den Sportschützen geht Tobias Meyer vom SV Kelheim-Gmünd an den Start.

Niederbayer mit Medaillen-Erfahrung

Thomas Schmidberger wurde 1991 in Zwiesel geboren. Er wird im Tischtennis Einzel und in der Mannschaft antreten. Aufgewachsen ist Schmidberger in Viechtach. Mit vier Jahren wurde Thomas Schmidberger auf dem Weg zum Kindergarten von einem Auto angefahren – seither ist der heute 29-Jährige querschnittsgelähmt.

Seine Tischtennis-Karriere startete Schmidberger beim RSG Plattling, seit Jugendjahren ist er Profi. Seinen ersten großen Erfolg feierte Schmidberger bei den Weltmeisterschaften im Jahr 2010, wo er den zweiten Platz belegte. Zwei Jahre später holte der gebürtige Niederbayer Bronze bei den Paralympics in London, 2016 in Rio sogar die Silbermedaille. Bei beiden Spielen holte er außerdem Silber mit der Mannschaft.

Schmidberger: "Bin körperlich so gut drauf wie nie"

Aktuell spielt Schmidberger bei Borussia Düsseldorf. Auf die Paralympics in Tokio blickt Schmidberger ehrgeizig: "Ich bin körperlich so gut drauf wie nie, ich bin spielerisch bestens vorbereitet. Die Spiele können also beginnen", so der gebürtige Niederbayer in einer Publikation des Sozialverbands VdK Bayern.

Los gehen die Spiele für Thomas Schmidberger am Mittwoch (25.08.), wenn er in der Vorrunde im Tischtennis-Einzel gegen Wladimir Toporkow aus Russland antritt.

Kelheimer Schütze in Tokio

Zwar kein gebürtiger Niederbayer, aber als Mitglied eines niederbayerischen Vereins tritt der Sportschütze Tobias Meyer bei den Paralympics an. Seit 2018 trainiert der 23-Jährige beim SV Kelheim-Gmünd, ist mit der Luftpistole Teil der 2. Bundesliga-Mannschaft der Kelheimer.

Paralympics-Premiere für Jungschützen

Für den gebürtigen Würzburger sind es die ersten Paralympics. Im Juni hat er beim Weltcup in Peru den zweiten Platz mit der Luftpistole und den dritten Platz mit der Freien Pistole belegt. Deshalb tritt Meyer, dessen rechter Arm seit Geburt gelähmt ist, bei den Paralympics auch in diesen beiden Disziplinen an.

Neben seinem Training unter der Woche übt er einen Vollzeitjob als Einkäufer im Groß-und Einzelhandel aus. "Ich hoffe, dass ich mit einem guten Wettkampf ins Finale komme", so Meyer vor seinem Abflug nach Tokio. Für ihn wird es am 31.08. ernst, dann starten die Qualifikationen für 10 Meter Luftpistole.