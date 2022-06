Nico Sturm: Große Anspannung vor der NHL-Finalserie

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning steht im Finale der NHL, der größten Eishockey-Liga der Welt. Dort warten die Colorado Avalanche - und der Augsburger Nico Sturm. Der 27 Jahre Angreifer ist weder verwandt noch verschwägert mit dem berühmten Namensvetter und früheren Bundestrainer Marco aus Landshut und war bisher mehr oder weniger nur Experten ein Begriff. Jetzt aber ist Nico Sturm drauf und dran, sich mit dem Finaleinzug selbst einen großen Namen zu machen.

Anspannung vor dem NHL-Finale

Aufgeregt sei er vor der Finalserie, die am Mittwochabend (Mitteleuropäische Zeit ab Donnerstag, 2 Uhr) beginnt, nicht. Er sei eher angespannt, sagt Nico Sturm. "Wir hatten eine etwas längere Pause. Das Warten zehrt eigentlich am meisten an den Nerven. Wir wollen jetzt einfach, dass es losgeht", erzählt Sturm dem BR. "Es war eine unglaubliche Belastung in so einer langen Saison, auch mental. Jetzt geht es darum, 14 Tage einfach nochmal alles andere auszublenden."

Wie gut die Chancen für sein Team im Finale stehen, das sei schwer zu sagen. "Ich glaube nicht, dass jetzt die eine oder andere Mannschaft favorisiert ist, das ist ziemlich ausgeglichen." Sturm jedenfalls ist heiß auf das Finale und will sich voll auf die sieben möglichen Spiele fokussieren: "Ich bin ein Tiefenspieler im Team, also dritte oder vierte Reihe. Ich versuche, meine Bullies zu gewinnen. Und in der Unterzahl und der Defensive gut zu stehen."

Stolze Brüder reisen zur Unterstützung an

Dabei kann Sturm auf die volle Unterstützung seiner beiden Brüder Timo und Dennis setzen. Die beiden waren früher selbst begeisterte Eishockeyspieler und haben im Nachwuchs der Augsburger Panther gespielt. Nun fliegen sie gemeinsam in die USA, um die Finalserie vor Ort live miterleben zu können. Bis 3. Juli wollen sie bleiben - um auch ja kein einziges der möglichen sieben Finalspiele zu verpassen.

"Wir sind wahrscheinlich aufgeregter als Nico", sagt Bruder Timo Sturm im Gespräch mit dem BR. "Wir gönnen es ihm, er hat es sich verdient und wir sind mega stolz. Alleine dort hinzufliegen und als Zuschauer dabei zu sein, das ist etwas sehr Besonderes. Ich hätte nie gedacht, sowas mal live im Stadion zu erleben", erzählt Timo. Der Stanley Cup sei die wichtigste Trophäe im Eishockey, "die nur sehr schwer zu gewinnen ist", sagt Timo Sturm. "Davon träumt jedes kleine Kind, wenn es anfängt, Eishockey zu spielen." Und überhaupt in der NHL zu spielen und im Finale zu stehen, das sei das Höchste.

Eltern fiebern vor dem Fernseher mit

Nico sei vor dem Finale natürlich sehr beschäftigt, er wolle sich fokussieren. Aber Nico wisse genau, dass er "von uns die Anerkennung und Unterstützung hat. Wir sind stolz auf ihn, auch wenn er mal nicht im Spiel eingesetzt werden sollte", sagt Bruder Timo Sturm. Die Eltern bleiben übrigens daheim, denn "die müssen arbeiten. Aber die schauen sich jedes Spiel live im Fernsehen an, die verpassen nichts," erzählt Timo Sturm.