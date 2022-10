"Nichts Dramatisches" - Nagelsmann gibt Entwarnung bei Müller

Nach nicht einmal einer halben Stunde war für Thomas Müller sein erstes Champions-League-Spiel nach überstandener Coronainfektion beendet. Mit schmerverzerrtem Gesicht verschwand er in den Kabinengang, ohne dass ein Einwechselspieler bereitstand. Es dauerte eine Weile, bis Mathys Tel seinen Platz einnahm.

Was daher zunächst eine schlimmere Verletzung für den 33-Jährigen vermuten ließ, scheint doch weniger gravierend zu sein. "Das ist nicht Dramatisches. Wir wollten einfach kein Risiko eingehen. Er hat eine Verhärtung in der Muskulatur gehabt", erklärte FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 4:2-Sieg seiner Mannschaft bei Viktoria Pilsen, der für den FC Bayern gleichzeitig das Weiterkommen ins Achtelfinale bedeutete.

Müller nimmt van Nistelrooy ins Visier

Die knapp 25 Minuten, die Müller auf dem Platz stand, hatte der Aushilfskapitän gut genutzt. Das Tor zum 2:0 hatte er selbst erzielt (14.), das 3:0 für Leon Goretzka vorbereitet (25.). Für Müller war es der 53. Champions-League-Treffer seiner Karriere. Ihm fehlen nun noch drei Tore, um an Ruud van Nistelrooy vorbeizuziehen. Der Holländer liegt aktuell auf Rang sechs der ewigen Torschützenliste des Wettbewerbs.

Ob der Nagelsmann auch am kommenden Sonntag in der Bundesliga auf die Treffsicherheit seines Offensiv-Routiniers zählen kann, ist noch nicht bekannt. Allerdings sieht es derzeit danach aus, als könnte Müller gegen den SC Freiburg spielen ( Sonntag, 16.10., ab 19.30 Uhr in der Radio-Livereportage). Dann würde er sich bestimmt über einen längeren Arbeitstag freuen und Nagelsmann darüber, dass sich die angespannte Personalsituation nicht weiter verschlechtert.