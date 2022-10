Nicht nur für Potter-Fans: Quidditch-Meisterschaften in Bamberg

Die insgesamt 19 besten Teams aus ganz Deutschland treten bei den Deutschen Meisterschaften in Bamberg am Samstag und Sonntag gegeneinander an. Dabei sind zum Beispiel Teams aus München, Passau, Köln oder Bonn.

Studenten aus den USA hatten 2005 die Idee, das Ballspiel aus den "Harry Potter"-Romanen in die reale Welt zu übertragen. Deutschland gehört nach den USA zu der Nation, wo die meisten Begeisterten diese Sportart ausüben, so der Deutsche Quidditchbund. Insgesamt gibt es 40 Teams mit mehr als 1.000 Menschen, die die Sportart praktizieren. Bamberg war bereits 2019 Austragungsort der Quidditch-Europameisterschaften.

Eine Mischung aus Völkerball, Rugby und Handball

Wie bei vielen Ballsportarten geht es auch beim Quidditch darum, mit einem Ball, dem sogenannten Quaffel, Punkte zu erzielen. "Quidditch ist eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball. Die Regeln des Spiels sind ziemlich komplex. Es ist eine Kontaktsportart", erklärt Jenny Krafczyk, Pressesprecherin des Deutschen Quidditchbunds.

Das Regelbuch umfasse mehr als 100 Seiten. Bei der Kontaktsportart sind Kondition und Ausdauer gefragt. Dazu sollte man auch einigermaßen robust sein, denn wer den Spielball (Quaffel) hat, der wird oft auch von den Mitspielerinnen und Mitspielern hart angegangen. Wie auch beim Spiel des "Harry Potter"-Romans gibt es verschiedene Positionen.

Drei sogenannte "Chaser" (deutsch: Jäger) versuchen den Spielball durch drei große Ringe, die jeweils an den beiden Enden des Spielfelds angebracht sind, zu werfen. Dazu kommen "Keeper", die die eigenen Ringe verteidigen, ähnlich wie Torhüter. Besonders am Spiel sind unter anderem zwei "Beater" (deutsch: Schläger) pro Team, die mit weiteren Bällen versuchen, die gegnerischen Spieler abzuwerfen. Wer getroffen ist, muss kurz aussetzen.

30 Punkte, wer den "Schnatz" fängt

Eine weitere Besonderheit des Spiels ist der sogenannte "Schnatz". Eine ganz in gelb gekleidete Person trägt diesen am Körper und kommt nach rund 20 Minuten ins Spiel. Beide Teams versuchen jeweils mit besonderen Spielern, den sogenannten "Seekern" (deutsch: Sucher), den kleinen Ball (Schnatz) zu fangen. Der Schnatz kann spielentscheidend sein - bringt er doch insgesamt 30 Punkte und somit dreimal soviel wie ein Tor.

Stäbe statt Besen

Während im Roman die Spielerinnen und Spieler auf Besen durch die Lüfte gleiten, geht es bei der adaptierten Sportart im wahrsten Sinne des Wortes bodenständig zu. Gespielt wird auf dem Rasen des Fuchspark-Stadions in Bamberg - am Boden. Statt Besen haben die Teammitglieder leichte PVC-Stangen, die als Besenersatz dienen und die mit einer Hand zwischen den Beiden gehalten werden müssen. Gleich auf mehreren Spielfeldern, die etwa ein Viertel eines Fußballfelds umfassen, wird bei den Deutschen Meisterschaften am Samstag und Sonntag gespielt.

"Die Community ist großartig"

Alexander Charpantidis aus Köln ist Trainer und auch Spieler der "Cologne Cannons" und mit Herzblut dabei. Das Spiel sei körperlich herausfordernd und man brauche Köpfchen, da die Regeln komplex seien. Je besser die Mannschaften, umso mehr müsse man sich anstrengen, um den Gegner zu überlisten.

Zu diesem besonderen Spiel ist er durch Zufall gekommen. Er sei eigentlich kein riesiger "Harry Potter"-Fan aber die Sportart mache unheimlich viel Spaß. "Das Besondere hier ist die Community. Auch wenn es hart zur Sache geht während des Spiels, danach klatschen sich alle wieder ab. Im Vordergrund steht das Miteinander. Die Community ist großartig." Dem pflichtet Jenny Krafczyk bei. Wer hier am Ende gewinnt, stehe gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern hier gemeinsam dabei zu sein und Spaß zu haben.

Vielfalt wird groß geschrieben

Wichtig ist den Quidditch-Begeisterten Vielfalt und Toleranz, sagt Jenny Krafczyk. "Wir sind hier ein bunter Haufen", deshalb distanziere man sich auch von den transfeindlichen Äußerungen der Autorin J. K. Rowling. In Zukunft will man sich deshalb auch umbenennen in "Quadball", wie dies bereits in den USA der Fall ist. Das hat aber auch markenrechtliche Gründe, denn das Wort Quidditch ist geschützt. Live-Übertragungen im Fernsehen sind deshalb zum Beispiel noch nicht möglich.

Trotz Regens und kalter Temperaturen war die Stimmung auf dem Gelände des Fuchspark-Stadions in Bamberg gut. Das freundschaftliche Miteinander der Teams war zu spüren, zum Beispiel bei einigen gemeinsamen Aufwärmübungen. Bis Sonntag dauern die Deutschen Meisterschaften im Quidditch an. Das Turnier dient auch als Qualifikation für die deutschen Startplätze des European Quidditch Cups.

