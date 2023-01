NHL: JJ Peterka startet bei den Buffalo Sabres durch

Alle 35 Saisonspiele hat John Jason Peterka in dieser Spielzeit für die Buffalo Sabres bestritten. So ganz allmählich gewöhnt sich der 20-jährige Münchner daran, in der besten Eishockeyliga der Welt zu spielen: "So langsam wird's Routine", sagt Peterka nach drei Monaten. "Am Anfang war es so, dass ich es immer noch nicht glauben konnte, wenn ich in der Früh zum Stadion gekommen bin."

Tatsächlich ist Peterkas Entwicklung bemerkenswert: Vergangene Saison durfte er nur in zwei Partien für die Sabres auflaufen. Die restliche Zeit kam er im Farmteam der Sabres in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) zum Einsatz.

Sieben Treffer, zehn Assists und Lob vom Trainer

Doch er ist dankbar für diese Zeit, konnte er doch wichtige Erfahrungen sammeln. Als er dann im Herbst ins Trainingscamp kam, war er bereit für den Sprung nach oben. Gleich im ersten Spiel traf Peterka prompt. Inzwischen kommt er auf sieben Treffer und zehn Assists - für seinen Trainer Don Granato ist das erst der Anfang: "JJ ist ein dynamischer, entschlossener Junge. Er spielt und trainiert hart, aber er kann noch viel besser werden, denn er hat so viel Talent."

Kontakte in seine Heimat und zu seinem Ex-Klub in München pflegt Peterka auch in den USA. Der Alltag bei einem NHL-Team, so sagt er, sei aber nicht mehr mit dem in München zu vergleichen. "Man kommt viel rum bei Auswärtsfahrten und man kommt nbie zu Ruhe." So ist das eben in einem neuen Land, in einer neuen Liga.