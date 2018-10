NHL gegen DEL: Familienduell Draisaitl vs. Draisaitl

NHL-Star Leon Draisaitl, der Torjäger, Top-Scorer und beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten, trifft im ersten und wahrscheinlich einzigen direkten Duell auf seinen Vater, den Trainer der Kölner Haie. Bis 2009 hatte Draisaitl in der Haie-Jugend gespielt. 2012 ging es nach Übersee, wo er zu einem der hoffnungsvollsten Nachwuchscracks reifte und 2014 an dritter Stelle gedraftet wurde - so früh war noch nie ein Deutscher bei der Talenteziehung in der nordamerikanischen Profiliga ausgewählt worden

"Es ist schön, zurück in der Heimat zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen", sagte der 22-Jährige, der das Testspiel seiner Oilers bei den Haien eine einmalige Sache nennt: "Es gibt den Jungs die Chance mal in eine andere Stadt zu sehen eine andere Kultur. Das alles, um die Saison dann in Schweden zu starten."

NHL soll in Europa populärer werden

Am Samstag beginnt für Edmonton in Göteborg gegen New Jersey die neue NHL-Saison. Grund dafür ist, dass die nordamerikanische Liga auch in Europa mehr Popularität anstrebt und deshalb auch das Testspiel angesetzt hat. "Ich musste viele Tickets für meine Familie und Freunde organisieren, aber das ist es mir wert", so Leon Draisaitl. Ob Köln gegen den scheinbar übermächtigen Gegner mithalten kann, bleibt abzuwarten. Der Saisonstart verlief mäßig. Nur zwei Siege in sechs Spielen.

Teamkollege Rieder gerne auf Europatrip

Mit dabei ist auch der Landshuter Tobias Rieder, der Stürmer ist seit dieser Saison Teamkollege von Draisaitl und freut sich darauf, mal wieder in Deutschland zu sein: "Es ist natürlich immer etwas Aufregendes in einem neuen Verein zu sein", so Rieder. Zudem findet er "es super, dass man die NHL auch mal in andere Länder bringt." Welche Aufgaben bei den Oilers auf ihn zukommen, ist noch offen. "Ich versuche, mein Bestes zu geben. Der Rest kommt dann schon von alleine. Mal schauen, wie sich alles entwickelt", sagte er.