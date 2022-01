NHL-Debüt für gebürtigen Nürnberger Lukas Reichel

Ein weiteres deutsches Eishockeytalent hat sein Debüt in der Nordamerikanischen Eishockey Liga (NHL) gegeben: Lukas Reichel bekam in der Partie seiner Chicago Blackhwaks gegen die Montreal Canadiens 16 Minuten Eiszeit und konnte mit seinem Team einen 3:2 Sieg in der Verlängerung bejubeln. Bei seinem ersten NHL-Einsatz kam der 19-jährige Nationalspieler auf drei Torschüsse.

Ein Eishockey-Traum wird war

Erst einen Tag zuvor war er vom Farmteam Chicagos zu den Blackhawks geholt worden. Dort hatte sich der Flügelstürmer bei den Rockford IceHogs in der AHL mit elf Toren und neun Assists in den Vordergrund gespielt. Für den Flügelstürmer ging mit seiner Berufung laut NHL-Interview ein Traum in Erfüllung, den er schon als Kind hatte.

Mit den Stars der Kindheit auf dem Eis

Wie er im Interview mit nhl.com sagte, hätten ihm viele seiner gestandenen Profi-Kollegen Tipps gegeben. "Alle haben zu mir gesagt, ich solle einfach Spaß haben, das Spiel genießen und mein Bestes geben", so Reichel im Interview. Und: "Es ist aufregend, mit diesen Spielern zu spielen, die als Kind bereits meine Lieblingsspieler gewesen sind." Er habe sich früher immer die Highlights von Patrick Kane angesehen. Nun spielt er mit ihm in einer Reihe.

Papa Martin spielte bei den Nürnberg Ice Tigers

Dass Reichel gebürtiger Nürnberger ist, hat er seinem Vater Martin zu verdanken. Der ehemalige tschechisch-deutsche Nationalspieler stand, als Lukas geboren wurde, in Diensten der Nürnberg Ice Tigers. Und bei denen spielt derzeit auch der zweite Nürnberger, der bisher den Sprung in die beste Eishockeyliga der Welt geschafft hat: Goalie Niklas Treutle, der 2015/16 bei den Arizona Coyotes unter Vertrag war.

Lukas hatte in der Deutschen Eishockey Liga bei den Eisbären Berlin, bei denen er auch in den Juniorenteams spielte, in der Saison 20/21 sein Debüt gegeben. Zu Beginn der laufenden Saison wurde er von den Blackhawks gedraftet.