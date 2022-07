Nguyen bei Heim-EM wegen erneuter Knieblessur nur Zuschauer

Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen wird die Turn-EM in seiner Geburtsstadt München verpassen. Der 34-Jährige müsse die letzte Qualifikationsmöglichkeit am 6. August wegen einer erneuten Knieblessur absagen, teilte sein Management.

Nguyen war in den vergangenen Monaten auch als Botschafter für München 2022 aktiv. Jetzt fallen die Championships für ihn komplett ins Wasser. Dementsprechend "frustriert" zeigte sich der 34-jährige Unterhachinger nach seiner Absage. Jetzt müsse er "erstmal ein paar Tage den Kopf frei bekommen".

"Das ist schon extrem bitter. Ich bin sehr frustriert, hatte ich doch sehr viel investiert in den letzten drei Jahren." Marcel Nguyen

Marcel Nguyen: Sommerspiele 2024 als neues Ziel

In den vergangenen drei Jahren habe er "sehr viel investiert" für die Teilnahme an der Europameisterschaft in München, erklärte der Turner. Trotz der erneuten Knieverletzung sei es jetzt aber nach wie vor ein Ziel, die Sommerspiele 2024 in Paris als Athlet zu erleben.

Langjährige Verletzungsmisere

Zweifel daran bleiben, denn Nguyen war auch schon für die Heim-WM 2019 in Stuttgart sowie Olympia 2021 in Tokio verletzungsbedingt ausgefallen. Sein letzter internationaler Medaillenerfolg - EM-Bronze am Barren - liegt mittlerweile bereits sechs Jahre zurück.