NFL-Stars Brady und Lynch auf Tuchfühlung mit Bayern

Ob Brady das neue Kleidungsstück passt? "Wissen wir leider nicht." Bei Lynch ist das Ergebnis hingegen eindeutig bekannt: Für ihn ist die Lederhose einfach zu eng.

Football-Training beeindruckt Sportvorstand Salihamidzic

Also hat sich Lynch ohne das bayerische Kult-Kleidungsstück auf die weitere Entdeckungsreise im Freistaat begeben. Diese hat ihn direkt nach München zum Vereinsgelände des FC Bayern geführt. Dort freuten sich Leroy Sane und Kingsley Coman über den seltenen Besuch. Die vom NFL-Spieler im Training gezeigten Einheiten weckten auch das Interesse von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der notierte sich gleich einiges auf seinem Smartphone.

NFL-Star Lynch: "Spiele gerne FIFA", trinke aber "kein Bier"

Während Lynch gerade noch seine Fußball-Kompetenz mit dem Hinweis "Ich spiele wahnsinnig gerne FIFA" unter Beweis stellen wollte, unterläuft ihm ein kleiner Lapsus. Da entwischt ihm Folgendes: "Ich will ja nicht falsch liegen, spielt Zlatan hier?" Mit Ibrahimovic liegt er aber definitiv falsch. Postwendend folgt das nächste Missgeschick: "Ich trinke kein Bier und esse keine Breze, aber irgendwas probiere ich, Döner, oder so?", sagte der Footballspieler.

Angekommen zum großen Spiel in der Münchner Arena

So ganz hat die Annäherung mit den Gepflogenheiten hier im Freistaat also noch nicht ganz funktioniert. Muss sie aber ja auch nicht. Schließlich geht es ja um American Football. Und mit dieser Sportart wollen die US-Amerikaner am Sonntag rund 67.000 Zuschauer in der Heimstätte des FC Bayern München begeistern (NFL live zum Hören, 13.11., 15.20 Uhr).