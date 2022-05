NFL in München: Tom Bradys Buccaneers treffen auf Seattle

Damit trifft am 13. November in München der Champion des Jahres 2021 auf den Superbowl-Gewinner des Jahres 2014. Das teilte die NFL mit. Es wird das erste Spiel der National Football League (NFL) in Deutschland sein.

Mit Tom Brady bekommen die deutschen Fans den "GoaT" zu sehen, den "Greatest of all time", wie der siebenmalige Superbowl-Gewinner (sechsmal mit den New England Patriots, einmal mit den Buccaneers) und fünfmalige Superbowl-MvP in den USA genannt wird.

Bei den Seattle Seahawks sticht D. K. Metcalf heraus. Der 24 Jahre alte Wide Receiver wurde im Draft 2019 in der zweiten Runde von den Seahawks gewählt.