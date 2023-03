Neymar fällt für Champions-League-Rückspiel in München aus

Paris Saint Germain muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München wohl auf Offensivstar Neymar verzichten. Das sagte zumindest Trainer Christophe Galtier bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Der Ausfall des Brasilianers sei ein großer Verlust, sagte Galtier mit Blick auf das Duell beim deutschen Fußball-Rekordmeister am kommenden Mittwoch. Neymar wird nach seiner Knöchelverletzung, die er vor knapp zwei Wochen im Ligaspiel gegen Lille erlitt, nicht rechtzeitig fit.

Ähnliche Situation wie bei Mbappé

Eine ähnliche Situation hatte es vor dem Hinspiel gegeben, das der FC Bayern mit 1:0 in Paris gewann. Damals sollte Flügelflitzer Kylian Mbappé wegen einer Oberschenkelverletzung ausfallen. Das hatte sein Trainer damals gesagt. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hielt die Aussage für Taktik und sollte Recht behalten. Denn am Ende konnte Mbappé, wenn auch nicht von Beginn an, mitwirken. Der Franzose sorgte für einige gefährliche Situation in der Schlussphase und erzielte sogar den Ausgleichstreffer, der allerdings wegen Abseits keine Anerkennung fand.