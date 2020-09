Neymar bei Paris St. Germain positiv auf Corona getestet

Wie die renommierte französische Sporttageszeitung "L'Équipe" berichtet, sind neben Neymar die anderen betroffenen Akteure Angel di Maria und dessen argentinischer Landsmann Leandro Paredes. Paris St. Germain (PSG) bestätigte die Namen nicht.

Urlaub nach Champions-League-Niederlage und Alaba-Umarmung

Die "L'Équipe" schrieb weiter, dass nach dem Champions-League-Endspiel mehrere PSG-Spieler in der vergangenen Woche gemeinsam mit Freunden und Familien zu einem Kurzurlaub nach Ibiza geflogen seien. In Lissabon war Neymar nach der 0:1-Final-Niederlage gegen den FC Bayern München von David Alaba getröstet worden. Danach waren die Spieler des FC Bayern München ebenfalls in Urlaub.

Ausfall für zwei Spieltage

Die drei infizierten PSG-Spieler werden auf jeden Fall in den ersten beiden Saisonspielen der Pariser bei RC Lens (10. September) und gegen Olympique Marseille (13. September) fehlen. Für das komplette Team inklusive der Trainer stehen in den kommenden Tagen weitere Coronatests auf dem Programm.