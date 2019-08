Neuzugang: Felix Neureuther verstärkt die BR-Sportredaktion

Neureuther im TV, im Radio und bei BR24Sport

Zum Auftakt seiner neuen beruflichen Laufbahn ist Felix Neureuther am Sonntag, 11. August, Studiogast in Blickpunkt Sport mit Markus Othmer im BR Fernsehen. Sein Debüt im Hörfunk feiert er am 31. August in Heute im Stadion auf Bayern 1 als Co-Kommentator der Bundesligapartie FC Bayern München - FSV Mainz.

Bereits heute ist Felix Neureuther beim BR-Digitalteam im Einsatz: Auf den Social-Media-Kanälen von BR24Sport erklärt er in einem augenzwinkernden Kurzfilm, Marke Felix, wie es zum Engagement beim BR kam: "Felix auf Jobsuche".