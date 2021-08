Neuzugang Deshaun Thomas - Routinier für die Bayern-Basketballer

Deshaun Thomas: Vorfreude auf die Euroleague

Auch der Neuzugang, der coronabedingt zuletzt in Japan spielte, unterstrich in einer Vereinsmitteilung, dass für ihn vor allem die Euroleague im Fokus steht.

"Die letzte Saison in Japan war ein Abenteuer, aber ich hatte danach schnell die Euroleague wieder in meinem Kopf, sie war für mich ein Muss", wird Thomas zitiert: "München ist jetzt eine sehr gute Möglichkeit für mich. Denn sie waren zuletzt nur einen Wurf vom Final Four entfernt und genau darum wird es wieder gehen: Um diese engen Battles in der Euroleague mit einer starken Organisation, das mag ich."