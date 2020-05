Neustart in der Bundesliga mit Top-Partien und Regeländerungen

Seit Mitte März war der Spielbetrieb wegen der Coronakrise unterbrochen. Jetzt geht es mit dem 26. Spieltag weiter - und gleich mit zwei richtigen Krachern. Höhepunkt ist das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (16.5.2020, 15.30 Uhr). Und für Union Berlin ist die Partie gegen den Rekordmeister Bayern München am Sonntag (17.5.2020, 18.00 Uhr) das "Spiel des Jahres".

Erste Free-TV-Bilder vom FC Bayern-Spiel im Blickpunkt Sport

Am Sonntag, 21.45 Uhr, können Sie in Blickpunkt Sport eine ausführliche Zusammenfassung der Geisterspiel-Premiere des FC Bayern bei Union Berlin als Erstausstrahlung im Free-TV und auch alles über die anderen Spiele der bayerischen Vereine sehen. Am Samstag sind wir wie gewohnt mit der Sendung "Heute im Stadion" ab 15.05 Uhr in Liveeinblendungen dabei.

2. Liga startet ebenfalls

Auch in der 2. Liga hat es der Neustart gehörig in sich. So empfängt die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV (17.5.2020, 13:30 Uhr). Zur gleichen Zeit wird der 1. FC Nürnberg beim FC St. Pauli lautstark mit dem Kultsong "Hells Bells" der australischen Hardrocker von AC/DC empfangen werden. Das ist allerdings die einzige Lärmkulisse, sämtliche Spiele finden ohne Zuschauer statt. Und es gibt einige weitere Neuerungen zu beachten.