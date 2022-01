Neuschnee erwartet: Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel am Sonntag

Der ursprünglich zum Abschluss des Rennwochenendes vorgesehene Slalom wird aufgrund der Wettervorhersagen einen Tag vorgezogen und bereits am Samstag (10.15/13.45 Uhr) ausgetragen. Grund für die Änderungen ist der für Samstag erwartete Neuschnee von 30 bis 60 Zentimetern.

Die erste Abfahrt auf der Streif soll wie geplant am Freitag (11.30 Uhr) stattfinden, die eigentliche Hahnenkamm-Abfahrt ist nun am Sonntag (13.30 Uhr) geplant. Für Donnerstag (11.30 Uhr) ist ein zweites Training angesetzt.

"Das wird sogar für den Slalom eine Herausforderung", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner.

Auch Frauen in Cortina d'Ampezzo müssen umplanen

Die Verschiebungen haben auch Auswirkungen auf das Programm beim Weltcup der Frauen in Cortina d'Ampezzo. Ein Jahr nach ihrem WM-Silber in den italienischen Dolomiten muss Kira Weidle dort am Samstag in der Abfahrt erst um 11.30 Uhr ran. Der Super-G am Sonntag beginnt um 11.45 Uhr.