Neureuther wird disqualifiziert und kritisiert DSV

Disqualifikation statt Medaille: Für Felix Neureuther hielt die alpine Ski-WM im schwedischen Are kein Happy End parat: Der 34-Jährige war gefrustet nach dem Einfädler im zweiten Durchgang des Slaloms und kritisierte anschließend auch den DSV.

Ob er nach dieser Saison noch weiter macht, ließ der Partenkirchener nach dem Rennen offen. "Fakt ist: So wie es momentan ist, lass ich es bleiben", betonte Neureuther. Wichtig sei, "in welche Richtung der Verband ziehen will. Das muss man schon ganz klar sagen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das die richtige Richtung ist, dann bin ich dabei und hätte große Freude daran."

Auf jeden Fall bis zum Weltcup-Finale dabei

Wie bereits im Vorfeld der WM verkündet, will der Familienvater "die Saison ganz normal zu Ende fahren und dann eine Entscheidung bekanntgeben".

Neureuther kritisierte auch die Leistungen seiner Teamkollegen. Er meinte, es dürfe nicht sein, dass "es immer nur von einer Person abhängig ist, ob man Erfolg hat oder nicht. Da muss sich jeder an seine eigene Nase greifen und dann versuchen, etwas zu ändern."

Konkurrenzfähigkeit als Grundlage

Auch deutete der 34-Jährige an, dass er nach wie vor Probleme mit dem Material hat. "Ich muss wieder fühlen, dass ich konkurrenzfähig bin", so Neureuther. Er freue sich auf das Leben danach, "ich bin aber halt auch noch leidenschaftlicher Skifahrer".

DSV-Alpinchef Wolfgang Maier sagte zu Neureuthers Kritik: "Ich sehe das jetzt gar nicht so wild. Es steht völlig außerhalb jeglicher Diskussion, dass wir uns mit Blick auf die Slalom-Mannschaft berechtigter Kritik unterziehen müssen, es kann ja unser Anspruch nicht sein, was wir in dieser Saison gezeigt haben."

Dreifach-Erfolg für Österreich

Marcel Hirscher fuhr nach seiner Silbermedaille im Riesenslalom im Slalom zu Gold vor seinen Teamkollegen Michael Matt und Marco Schwarz.

Nur eine WM-Medaille für den DSV in Are

Dieses Mal muss der von personellen Problemen gebeutelte Deutsche Skiverband ohne Medaille bei den Männern vom Saisonhöhepunkt abreisen. Vor allem das Fehlen der beiden Spitzen-Abfahrer Thomas Dreßen und Andreas Sander war in dem kleinen Team nicht zu kompensieren.

Immerhin hatte Viktoria Rebensburg mit Silber im Riesenslalom dafür gesorgt, dass die WM aus deutscher Sicht zumindest mit einem Podestplatz zu Ende ging.