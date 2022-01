Neureuthers Streif-Wette: "Irgendwann fahre ich da auch runter"

Titelsammler Hirscher

Die größten Erfolge seiner Karriere feierte Hirscher genau wie Neureuther nicht in den Speed-, sondern in den Technikdisziplinen. Dreimal gewann er WM-Gold im Slalom, bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang siegte er im Riesenslalom und in der Kombination. 67 Weltcup-Erfolge feierte er und trat im Jahr 2019 vom aktiven Sport zurück.

Slalom-Spezialist Neureuther

Neureuther fuhr im alpinen Skirennsport 16 Jahre lang auf Weltklasse-Niveau Ski. Neben fünf WM-Medaillen konnte der Slalomspezialist 13 Weltcup-Siege erringen – damit ist er in dieser Wertung der erfolgreichste DSV-Athlet überhaupt. Wie auch Hirscher beendete er seine aktive Karriere im Jahr 2019.